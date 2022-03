PostNL ontkent misstanden in Belgie

(ABM FN-Dow Jones) PostNL zegt woensdag geen enkele officiële bevestiging te hebben gekregen van de beschuldigingen die in België de ronde doen.

Op maandag werd PostNL opgeschrikt door een actie van de Belgische justitie gericht tegen de mensen van PostNL in België en tegen de bezorgondernemers. Twee depots zijn verzegeld en een aantal werknemers is gearresteerd.

"Voor onze mensen is deze handelwijze van de Belgische justitie buitengewoon intimiderend. In de media beschuldigt arbeidsauditeur Reale PostNL zelfs van mensenhandel, criminele organisatie en valsheid in geschrifte", aldus het postbedrijf.

"Van officiële zijde hebben wij geen enkele bevestiging gekregen van de ernstige beschuldigingen die de ronde doen. Wij tasten in het duister waarop men deze verdenkingen zou kunnen baseren. Dat maakt het lastig om ons daartegen te verdedigen", zo stelt PostNL in een brief aan klanten.

"Wij nemen zeer nadrukkelijk afstand van de ernstige, niet-onderbouwde beschuldigingen. Het geschetste beeld lijkt in niets op onze dagelijkse manier van werken."

"De gang van zaken roept bij ons grote vragen op over de willekeur waarmee de betrokken instanties te werk gaan", aldus Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten & Logistiek Benelux bij PostNL. "Ik benadruk hierbij dat wij in de afgelopen maanden steeds onze volledige medewerking hebben gegeven aan de onderzoeken en vragen van de autoriteiten. Er zijn daarbij geen grote of structurele misstanden in onze manier van werken aan het licht gebracht."

Het aandeel PostNL koerste woensdagochtend 1,0 procent lager op 3,65 euro.