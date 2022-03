Beursblik: markt benieuwd naar groeimogelijkheden en outlook Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen houdt donderdag voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie een beleggersdag en de markt is vooral benieuwd naar de groeimogelijkheden voor de betaaldienst. Dat denken analisten van Bank of America.

"We zijn op zoek naar een update over de vooruitzichten voor de middellange termijn van Adyen, die werden herhaald bij de resultaten over 2021", schreef Bank of America in een vooruitblik.

Bij de jaarcijfers over 2021 bevestigde Adyen een omzetgroei van 25 tot ruim 30 procent te verwachten op de middellange termijn, met een EBITDA-marge die moet uitkomen boven de 65 procent op de lange termijn. Daarnaast moeten de kapitaaluitgaven tot 5 procent van de omzet omvatten, aldus Adyen.

"Hoewel we niet verwachten dat Adyen specifieke richtlijnen voor 2022 zal geven, zoeken we naar opmerkingen over trends in de eindmarkt, vooral in e-commerce", aldus de analisten, die ook benieuwd zijn naar hoe de concurrentie bij de betaaldienst zich heeft ontwikkeld.

Bank of America doelt daarbij op nieuwe betalingsmethoden zoals crypto en hoopt dat het management van Adyen de markt gerust kan stellen over de unieke positionering van Adyen in het betalingsecosysteem.

Andere thema's waar de markt volgens Bank of America op zal letten zijn de aanjagers van groei uit kernacquisities, diensten met toegevoegde waarde en de ontwikkeling van de marges.

Adyen merkte bij de jaarcijfers al op dat de uitbreiding van het personeelsbestand wat impact zou kunnen hebben op de marges in 2022.

Bank of America heeft een koopadvies op Adyen. Het aandeel noteert maandagmiddag 3 procent lager op 1.788,20 euro.