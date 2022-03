Renewi stelt nieuwe financieel directeur aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft Annemieke den Otter aangesteld als financieel directeur. Dit meldde de afval- en recyclingspecialist met noteringen in Amsterdam en Londen maandagochtend. Den Otter treedt op 1 juni toe tot het bestuur en volgt Toby Woolrych op, die per 31 maart vertrekt. Den Otter is nu nog CFO van ERIKS en was eerder jarenlang CFO van Ordina. Sinds 2020 zit zij ook in de raad van commissarissen van ForFarmers. Bron: ABM Financial News

