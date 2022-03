Onward Medical neemt licentie op technologie uit Lausanne Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical heeft licenties voor twee nieuwe technologieën van het wetenschappelijk instituut EPFL en het universiteitsziekenhuis van Lausanne die de ruggengraat stimuleren, toegevoegd aan zijn portefeuille. Dat maakte het bedrijf maandagochtend bekend. De technologieën mogen worden gebruikt voor de commerciële ontwikkeling van een apparaat dat via draadloze signalen uit de hersenen de ruggengraat stimuleert, bij patiënten die verlamd zijn aan armen en benen door een dwarslaesie. In de Verenigde Staten en Europa zijn 650.000 mensen met schade aan de ruggengraat die hierdoor kunnen worden geholpen en mogelijk weer zou kunnen staan en lopen. Ook mogen de technologieën worden gebruikt voor aandoening die het lopen bemoeilijken bij mensen met de ziekte van Parkinson, ook door stimulatie van de ruggengraat, om hun mobiliteit te verbeteren. Er zijn bijna een miljoen mensen in de VS en Europa met Parkinson die hiervoor in aanmerking komen. Bron: ABM Financial News

