Alumexx tekent intentieverklaring overname

Beeld: Alumexx

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx heeft een intentieovereenkomst getekend met Lado Klimmaterialen uit Rotterdam. Dit meldde de leverancier van aluminium klimmaterialen donderdagavond, zonder financiële details bekend te maken.



Lado verkoopt klimmaterialen voor de bouw, industrie en ZZP-markt, in Nederland en Europa.



"Naast de groei door de overname van DVLvanLoon en de organische groei van de afgelopen 2 jaar, zal deze overname naar verwachting een substantiële bijdrage aan de omzetgroei van Alumexx kunnen betekenen", aldus het bedrijf uit Etten-Leur.



De bedoeling is dat de beoogde overname deels betaald wordt door uitgifte van nieuwe aandelen en deels in contanten. De precieze invulling moeten partijen in de komende periode nog nader bepalen, aldus Alumexx.



".Allereerst zal in de komende periode een due diligence onderzoek worden uitgevoerd. Het doorgaan van de overname zal onder meer afhankelijk zijn van de uitkomsten van dat onderzoek", zei het bedrijf.



Op 20 april 2022 zal Alumexx haar jaarverslag 2021 publiceren. Bron: ABM Financial News

