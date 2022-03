Jefferies verhoogt koersdoel KPN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft woensdag het koersdoel voor KPN verhoogd van 2,74 naar 2,88 euro bij handhaving van het Houden advies. Het omzetmomentum van KPN is volgens de analisten duurzaam verbeterd, terwijl de onderliggende druk op het marktaandeel lijkt te stabiliseren. Verder zegt KPN zich te beschermen tegen de inflatie door prijsverhogingen door te voeren. "We hebben bovendien nog steeds weinig reden om te twijfelen aan de voorziene stabilisering van de zakelijke omzet", aldus de marktvorsers. De glasvezel joint venture met APG noemden de analisten een goede stap, al leidt dit wel tot wat druk op de marges. Jefferies paste de ramingen voor KPN aan, en kwam zodoende tot een hoger koersdoel, maar blijft van mening dat het goede nieuws al is ingeprijsd. Het Houden advies werd daarom gehandhaafd. Het aandeel KPN sloot dinsdag op 3,07 euro. Bron: ABM Financial News

