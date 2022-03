Topman Starbucks kondigt vertrek aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CEO Kevin Johnson vertrekt na 13 jaar bij Starbucks. Dit maakte de Amerikaanse koffieketen woensdagavond bekend. Hij treedt af op 4 april, maar blijft tot en met september een adviseur van de keten. Dit najaar wil Starbucks een nieuwe CEO hebben benoemd, en tot die tijd zal Howard Schultz de functie van CEO tijdelijk op zich nemen. Johnson was de afgelopen 5 jaar de CEO van Starbucks. Daarvoor was hij onder meer operationeel directeur. "Een jaar geleden heb ik de raad van bestuur laten weten dat ik, aangezien de wereldwijde pandemie ten einde liep, zou overwegen om met pensioen te gaan bij Starbucks", zei Johnson in een verklaring. Bron: ABM Financial News

