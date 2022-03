Prosus +18% in knalgroene AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag flink hoger geopend, waarbij de winsten breed gedragen waren. Kort na opening van de beurzen steeg de AEX met 1,9 procent tot 689,17 punten. Onder de hoofdfondsen won Adyen 4,3 procent en ArcelorMittal 4,2 procent. Just Eat Takeaway.com trok ook met 4,2 procent aan. KPN maakte een pas op de plaats. Bij Prosus was er nog geen koersvorming zichtbaar. Het aandeel kreeg de afgelopen dagen flinke klappen. In de AMX schoot Inpost 6,8 procent omhoog, terwijl ABN AMRO 3,7 procent steeg. Galapagos vulde de top drie grootste stijgers aan met een plus van 3,2 procent. FlowTraders daalde juist 1,0 procent. Onder de kleinere aandelen won Vivoryon 6,6 procent. Bron: ABM Financial News

