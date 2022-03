Deutsche Bank vindt NN koopwaardig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het advies voor NN Group verhoogd naar Kopen, terwijl de koersdoelen voor ASR en Aegon juist werden verlaagd. Dit bleek uit een sectorrapport van de Duitse Bank. Deutsche verhoogde het advies voor NN Group van Houden naar Kopen en het koersdoel van 45,00 naar 48,00 euro. De koersdoelen voor ASR en Aegon werden juist verlaagd. Voor ASR verlaagde Deutsche het koersdoel van 44,5 naar 44,00 euro, maar bleef het koopadvies behouden. Voor Aegon gaat het koersdoel van 5,00 naar 4,70 euro met een Houden advies. Analist Hadley Cohen merkte op dat in de afgelopen week de Europese verzekeraars hun verlies ten opzichte van de Stoxx Europe 600 index sinds de start van de oorlog in Oekraïne hebben goedgemaakt. Toch staan de aandelen nog wel altijd op verlies, aldus Cohen. De analist waarschuwt dat de volatiliteit hoog zal blijven, maar ziet ook kans om nu wat koopjes in te slaan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.