Prosus onderuit op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend flink lager, waarbij Prosus opnieuw fors aan waarde inleverde. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,8 procent tot 662,36 punten. "De beurzen zijn de week verdeeld gestart, waarbij de Europese aandelenmarkten maandag nog hoger de dag uitgingen, maar de Amerikaanse tegenhangers met moeite de winsten van eerder op de dag konden vasthouden", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Vooral de flinke sprong in de rentes drukten de Amerikaanse beurzen, aldus Hewson, waarbij de Amerikaanse tienjaarsrente tot het hoogste niveau sinds mei 2019 steeg. "Beleggers vragen zich af hoe hawkish de Federal Reserve zal zijn na een tweedaagse vergadering." Op woensdag komt de Fed met een nieuw rentebesluit. Algemeen wordt gerekend op een renteverhoging met 25 basispunten. "Ook wegen zorgen over een scherpe terugval van de Chinese economie op het sentiment", zo merkte de analist op. In China leeft het coronavirus weer op en daardoor werd besloten om de gehele regio Shenzhen voor onbepaalde tijd af te sluiten. De problemen in de aanvoerketen kunnen door de strenge Chinese lockdowns nog groter worden, zo stelde beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx, waarbij de Fed een snellere afbouw van de balans en een verhoging van de rente kan rechtvaardigen. "Dit is een risk-off scenario dat druk kan zetten op de aandelenkoersen", aldus de expert van Lynx. Wel bleek vanochtend uit cijfers dat zowel de productie als de detailhandelsverkopen in China sterker stegen dan verwacht. "Dit nam wat zorgen over een scherpe terugval van de Chinese economie weg", aldus Hewson. "Al hebben de Olympische Winterspelen vermoedelijk een positief effect gehad." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1000. De olieprijzen liepen met krap zes procent terug.



Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen daalde Unibail 0,3 procent na de verkoop van bezittingen Los Angeles. Prosus daalde met nog eens 9,7 procent, nadat het aandeel op maandag ook al een forse stap terug deed. Vanochtend verlaagde JPMorgan Cazenove het advies voor Prosus van Overwogen naar Neutraal en halveerde bijna het koersdoel tot 47,00 euro. JPMorgan verwacht dat de verkoopgolf in Chinese techaandelen zal voortduren, en Tencent, waar Prosus een groot belang in heeft, is daar zeker een slachtoffer van. Ahold Delhaize zat met een een winst van 2,2 procent in de lift. Ahold werd door UBS op de kooplijst gezet. In de AMX verloren Galapagos en Inpost ongeveer 5 procent. FlowTraders steeg daarentegen met licht. In de AScX daalde ForFarmers 2,4 procent. Het veevoerbedrijf besloot het inkoopprogramma van eigen aandelen tijdelijk op te schorten vanwege toegenomen onzekerheid rondom de grondstof- en gasprijzen. Vivoryon liep met 9,1 procent terug en BAM verloor 5,7 procent. Bron: ABM Financial News

