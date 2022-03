Philips wil vervanging beademingsapparaten dit jaar afronden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips is voornemens het reparatie- en vervangingsprogramma van beademingsapparaten in de VS in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden. Dit maakte het Amsterdamse medische technologiebedrijf vrijdagochtend bekend. Philips zegt inmiddels met de meeste klanten in de VS contact te hebben gehad en heeft 650.000 vervangende apparaten opgestuurd naar klanten. De terugroepactie zou volgens Philips betrekking hebben op 5,2 miljoen apparaten wereldwijd. Bron: ABM Financial News

