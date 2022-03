VEON lost Russische lening af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) VEON heeft een lening bij VTB Bank van 30 miljard roebel, omgerekend 259 miljoen dollar, volledig afgelost. Dat maakte het Russische telecombedrijf met een beursnotering in Amsterdam vrijdagochtend bekend. De afbetaling is volgens VEON geheel in overeenstemming met de sancties die nu in Rusland gelden als gevolg van de invasie van Oekraïne. VEON heeft verder geen leningen meer uitstaan bij VTB. Bron: ABM Financial News

