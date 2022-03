Video: markt moet vrezen voor stagflatie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De markt stevent hoogstwaarschijnlijk af op een heftige stagflatoire schok met het risico van een ernstige energiecrisis. Dit zei Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, voor de camera van ABM Financial News. "De aanhoudende invasie van Rusland in Oekraïne verhoogt de onzekerheid enorm met een breed scala van mogelijke uitkomsten. De gevolgen zullen over de hele wereld te voelen zijn, van de verwerkende industrie in Europa tot de benzinepompen in de VS en consumenten overal", aldus Schepers. "Plannen van centrale banken staan op omvallen, duurzaamheidscenario's die algemeen aanvaard waren, worden opeens weer in twijfel getrokken en geopolitieke risico's moeten volledig opnieuw worden berekend." De volatiliteit op de markt zal volgens Schepers voorlopig aanhouden. "De Europese economie loopt een groot risico op een recessie", waarschuwde zij. Klik hier voor: markt moet vrezen voor stagflatie Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.