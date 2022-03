Heineken verlaat Rusland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken stopt de productie en de verkoop in Rusland. Dit maakte de Amsterdamse brouwer woensdag bekend. Reden is de oorlog in Oekraïne. De brouwer veroordeelt de Russische aanval. "Heineken accepteert niet langer enig financieel voordeel van de Russische operaties', aldus CEO Dolf van den Brink woensdag. Eerder al zei Heineken alle nieuwe investeringen in en de export naar Rusland te stoppen. "We onderzoeken de strategische opties voor onze Russische operaties in de toekomst", aldus de topman. Bron: ABM Financial News

