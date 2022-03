Intel dient aanvraag voor beursgang Mobileye in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel heeft een aanvraag voor een beursgang van Mobileye ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Dit blijkt maandag uit een persbericht van Intel. De bij de SEC ingediende stukken zijn vooralsnog vertrouwelijk en niet openbaar te raadplegen. Eind december kondigde Intel al plannen voor een beursgang van Mobileye aan. Hoeveel aandelen er worden aangeboden en tegen welke prijs, is nog niet bekend en zal volgens Intel onder meer afhangen van de marktomstandigheden. Intel nam het Israëlische Mobileye in 2017 over voor een bedrag van circa 15 miljard dollar. Het bedrijf is gespecialiseerd in camerasystemen voor autonoom rijden. The Wall Street Journal schrijft maandag dat de waardering van Mobileye bij een beursgang zou kunnen oplopen tot meer dan 50 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.