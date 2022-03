Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel Universal Music Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft vrijdag het koersdoel voor Universal Music Group verlaagd van 29,50 naar 25,00 euro, maar herhaalde het Outperform advies. De omzet van het muziekbedrijf steeg in 2021 volgens analisten van de Zwitserse bank sterker dan verwacht en de platenmaatschappij liet bovendien weten dat de marges dit jaar verder zullen aantrekken, ondanks de inflatie. De vrije kasstroom was wel zwakker dan voorzien en er is weinig zicht op hoe hoog de investeringen in muziekrechten zullen zijn. Ook het uitblijven van een concrete outlook noemden de analisten een negatief punt. Het aandeel Universal Music Group daalde vrijdagochtend met 0,9 procent tot 19,20 euro. Bron: ABM Financial News

