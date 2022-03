'Passagiersvervoer in 2024 hersteld'

(ABM FN-Dow Jones) Het passagiersvervoer in de luchtvaart ligt in 2024 naar verwachting weer boven het precorona niveau. Dit meldde de International Air Transport Association dinsdag.

IATA verwacht in 2024 zo'n 4 miljard passagiers, wat 3 procent meer is dan het totale aantal in 2019, toen er nog geen corona was.

Het verwachte herstel wordt volgens directeur Willie Walsh niet beïnvloed door de omikronvariant van het coronavirus, die nog altijd zorgt voor reisbeperkingen in delen van de wereld.

"Er is nog een lange weg te gaan om weer op het oude niveau te komen, maar de prognose voor de ontwikkeling van het aantal passagiers geeft goede reden om optimistisch te zijn", aldus Walsh.

In 2021 lag het totale aantal passagiers op 47 procent van het niveau in 2019. In 2022 groeit dit percentage naar verwachting tot 83 procent en in 2023 naar 94 procent, aldus IATA.

De brancheorganisatie ziet verbeteringen in de Noord-Atlantische vluchten en vluchten binnen Europa, twee belangrijke markten, terwijl Asia Pacific achterblijft, met name door de strenge reisbeperkingen die nog altijd gelden in de grootste markt, China.

In 2022 komt het passagiersvervoer in Asia Pacific vermoedelijk uit op 68 procent van het precorona niveau, terwijl dit in Noord-Amerika en Europa respectievelijk 94 en 86 procent is en in het Midden-Oosten en Afrika 81 en 76 procent.