Sterk jaareinde FlatexDegiro

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse broker Flatex en het overgenomen DeGiro hebben in het vierde kwartaal van 2021 sterk gepresteerd, wat resulteerde in opnieuw een recordjaar voor de broker. Dit bleek maandag uit de resultaten. "We hebben wederom ons vermogen bewezen om groei en winstgevendheid te combineren", aldus CEO Frank Niehage van FlatexDegiro. Hij wees op het recordaantal van ruim 730.000 nieuwe klanten, "wat ons dichtbij de groei brengt van al onze beursgenoteerde sectorgenoten in Europa samen.” Afgelopen jaar verwerkte FlatexDegiro 91,0 miljoen transacties, hetgeen op jaarbasis 21 procent meer is. Het aantal klanten groeide in 2021 met bijna 55 procent tot 2,06 miljoen. De jaaromzet steeg met 60 procent naar 418 miljoen euro, waarvan 103 miljoen in het vierde kwartaal. De omzet per transactie kwam daarbij in het vierde kwartaal uit op 5,22 euro, tegenover 4,83 euro in de drie maanden ervoor. De aangepaste EBITDA steeg in 2021 met 85 miljoen naar 223 miljoen euro, met een bijbehorende marge van 53,4 procent. Daarmee lag de marge 0,5 procentpunt hoger dan een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

