Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Corbion

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Corbion verlaagd van 45,00 naar 36,00 euro bij handhaving van het Houden advies. De jaarcijfers van het bedrijf lieten een vergelijkbare trend zien als in de afgelopen kwartalen, aldus analist Sebastian Bray, wijzend op de beter dan verwachte autonome omzetgroei in combinatie met hogere kosten. De EBITDA viel in het vierde kwartaal met 22 miljoen euro wel ruim 25 procent lager uit dan waar de consensus rekening mee hield, maar 'de buy-side' had al gerekend op hoge kosten als gevolg van de gestegen grondstofprijzen. Als gevolg daalde het aandeel na publicatie van de cijfers slechts met anderhalf procent, zo merkte Berenberg op. De outlook van een autonome omzetgroei van 15 tot 20 procent voor de kernactiviteiten bij een EBITDA-marge van 12 tot 15 procent, noemde Bray grofweg in lijn met de verwachtingen van de buy-side. Ook hogere investeringen van 200 tot 230 miljoen euro dit jaar, zijn in het licht van de huidige inflatie geen verrassing, aldus Berenberg. In 2021 kwamen de investeringen uit op 149 miljoen euro. Het aandeel Corbion sloot vrijdag op 34,48 euro. Bron: ABM Financial News

