Valuta: volatiliteit houdt nog wel even aan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De eerste schokreactie door de Russische inval in Oekraïne is verwerkt, maar de volatiliteit zal nog wel even aanhouden, volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.



"Al met al blijft de situatie nog onzeker op de financiële markten en kunnen grote koersuitslagen nog steeds voor komen", aldus Derks, die een trading-range verwacht voor de euro/dollar tussen 1,11 en 1,13.



Ook olie-gerelateerde valuta’s als de Russische roebel, Noorse kroon en Canadese dollar kunnen in beweging komen door de Oekraïnecrisis.



"Het is niet vreemd dat de roebel de grote verliezer is", aldus Derks, die dit koppelt aan de forse stijging van de olieprijs. De munt staat al een tijd onder druk, sinds het begin van de Russische troepenopbouw aan de grenzen van Oekraïne.



Dit weekend werd bekend dat een aantal Russische banken worden uitgesloten van het SWIFT-systeem dat het mondiale betalingsverkeer ondersteunt. Ook zijn strenge internationale sancties opgelegd aan de centrale bank van Rusland, waardoor de roebel maandag mogelijk een snoekduik maakt. De roebel wist vrijdag juist nog iets te herstellen en noteerde toen op 0,0119 dollar.



Volgens Derks profiteert de Noorse kroon juist van de stijgende olieprijs, als ook de oplopende rente-vooruitzichten in Noorwegen. Dit "duidt op een reële kans op verdere appreciatie" van de munt, denkt de valutaspecialist van iBanFirst.



Eenzelfde beweging is zichtbaar voor de Canadese dollar, aldus Derks, die "al een tijdje aan een opmars bezig ten opzichte van de euro, ook hier geholpen door een de combinatie van oplopende olieprijzen en stijgende rente verwachtingen." Bron: ABM Financial News

