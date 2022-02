Van Lanschot Kempen gooit dividend omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft het dividend sterk verhoogd, nadat in 2021 de winst bijna verdrievoudigde dankzij fors hogere fee-inkomsten, boekwinsten op private equity-belangen en een vrijval van voorzieningen voor oninbare leningen. Dat maakte de bank donderdag voorbeurs bekend. "Een uitstekend jaar voor Van Lanschot Kempen", zei de nieuwe CEO Maarten Edixhoven. "De integratie van de overname van Hof Hoorneman Bankiers en onze samenwerking met Mercier Vanderlinden verlopen uitstekend." De nettowinst steeg van 49,8 miljoen naar 143,8 miljoen euro en Van Lanschot Kempen stelt een dividend voor van 2,00 euro per aandeel, tegen 0,70 euro een jaar eerder. De winst werd voor zo'n 20 miljoen euro gespekt door de verkoop van private equity-belangen, terwijl een belang in een private equity fonds 10 miljoen euro meer waard werd. De vrijval van voorzieningen voor oninbare leningen bedroeg 11,7 miljoen euro. De bank heeft vooral hypotheken in Nederland als uitstaande leningen. Het vermogen van klanten steeg met 14 procent tot 131,1 miljard euro en het beheerd vermogen steeg met 13 procent tot 112,1 miljard euro. In België is het vermogen van klanten bij de bank inmiddels 10,7 miljard euro. Er stroomde 3,8 miljard euro aan vermogen binnen bij de Private Clients, wat een record is. Er is veel vraag naar duurzaam beleggen bij de welgestelde clientèle, merkte de bank op. Bij de zakelijke en institutionele klanten was er echter een nog sterkere uitstroom van 4,0 miljard euro. Dit kwam onder andere doordat twee institutionele klanten uitstapten na een fusie. Van Lanschot Kempen zal vanaf dit jaar alleen nog het merk Van Lanschot Kempen gaan voeren voor alle activiteiten, een verandering die stapsgewijs wordt doorgevoerd. Bron: ABM Financial News

