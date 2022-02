Beursblik: JDE Peet's presteert boven verwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft in 2021 boven verwachting gepresteerd. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag. Zowel de omzet als de winst vielen hoger uit dan de zakenbank had verwacht. Dit is te danken aan goede prijzen in verschillende regio's en de dito prestaties in het segment 'buiten de deur'. Voor het lopende jaar mikt JDE op een dubbelcijferige autonome omzetgroei en een stabiele brutowinst ten opzichte van 2021. De vrije kasstroom moet minstens 1 miljard euro zijn. "JDE blijft echter stil over de autonome EBIT", merkten de analisten van Jefferies op. Mogelijk duidt dit op de nodige onzekerheid bij het koffiebedrijf, aldus de bank. Later vandaag geeft het koffiebedrijf hierover wellicht meer duidelijkheid, hopen de analisten. Jefferies heeft een Underperform advies op JDE met een koersdoel van 23,50 euro. Bron: ABM Financial News

