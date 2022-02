Macy's overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Macy's heeft in het vierde kwartaal van 2021 boven verwachting gepresteerd. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse warenhuisketen. In de verslagperiode werd een omzet behaald van 8,7 miljard dollar, tegenover 6,8 miljard dollar een jaar eerder. Door FactSet geraadpleegde analisten voorspelden een omzet van 8,5 miljard dollar. De vergelijkbare omzet, die voor de markt een belangrijke graadmeter is, steeg met 28,3 procent en de online omzet steeg met 12 procent. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2019, voor de coronapandemie toesloeg, bedroeg de online groei zelfs 36 procent. De winst verbeterde in het vierde kwartaal van 0,50 naar 2,44 dollar per aandeel. De aangepaste winst van 2,45 dollar was beter dan de 2,01 dollar die analisten voorspelden. Outlook Voor 2022 rekent Macy's op een omzet van 24,5 tot 24,7 miljard dollar, waar de markt 24,2 miljard dollar voorspelt. De aangepaste winst per aandeel van 4,13 tot 4,52 dollar in 2022 is wel minder dan de 4,89 dollar waar analisten momenteel op rekenen. Verder maakte Macy's dinsdag bekend dat het een nieuw aandeleninkoopprogramma start van 2 miljard dollar. Het dividend wordt met 5 procent verhoogd. Ook heeft het bestuur van het bedrijf besloten om de fysieke winkels en de online activiteiten niet te splitsen. Het aandeel noteert dinsdag voorbeurs 6,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.