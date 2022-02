AEX zakt weg, Besi verliest 6,2% en Prosus 4,4% Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zakte maandag gedurende de ochtend weg. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,0 procent tot 737,56 punten. "Spanningen rond Oekraïne blijven de beursstemming bepalen", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. En dat zal volgens Wiersma in de rest van de week niet anders zijn. Volgens de laatste berichten zijn er geen concrete plannen voor een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Beleggers hoopten wel op een ontmoeting, hetgeen de reden was dat de Europese futures vanochtend nog hoger stonden, zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. Een woordvoerder van het Kremlin zou inmiddels hebben laten weten dat er geen plannen zijn voor een dergelijke ontmoeting. De ministers van buitenlandse zaken zullen wel met elkaar spreken, aldus het Kremlin, en indien nodig kan er ook een gesprek tussen de twee presidenten worden georganiseerd. "Wat er ook gebeurt, beleggers nemen geen risico en stoppen hun geld in veilige havens als goud en Amerikaanse staatsobligaties", zo ziet Hewson. Als gevolg daalde de Amerikaanse tienjaarsrentes voor de tweede week op rij tot onder de 2 procent. "Het onderwerp corona is na twee jaar vrijwel geheel verdwenen uit het lijstje met zorgen van beleggers, maar daar zijn, zoals altijd, weer nieuwe voor in de plaats gekomen", aldus Wiersma. Op macro-economisch vlak bleek vanochtend dat de Europese dienstensector harder groeide in februari, terwijl de activiteiten in de industrie juist nipt daalden op maandbasis. "De economie van de eurozone kreeg weer momentum in februari, waarbij een afbouw van de beperkende coronamaatregelen leidde tot een hernieuwde vraag naar veel diensten, waaronder reizen, toerisme en recreatie", aldus econoom Chris Williamson van Markit. "Desondanks blijven de verstoringen in de aanvoerketen breedgedragen en leidden tot vertragingen en hogere prijzen. Tegelijk zorgen hogere energie- en loonkosten voor inflatiedruk, waardoor de verkoopprijzen niet eerder zo hard stegen dan in het afgelopen kwartaal." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1363. De olieprijzen maakten een pas op de plaats. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen Philips en Univeral Music Group tot 1,3 procent. Besi verloor juist 6,2 procent en Prosus daalde met 4,4 procent. Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, verloor in Hongkong vanochtend 5,5 procent van zijn beurswaarde. In de AMX won Air France-KLM 1,5 procent en Fugro 3,4. UBS en Credit Suisse verhoogden hun koersdoelen voor de luchtvaartmaatschappij licht.



Alfen verloor juist 5,1 procent, na een koerssprong vorige week na goed ontvangen cijfers. In de AScX won Brunel 4,0 procent. BAM verloor 4,5 procent. Bron: ABM Financial News

