RoodMicrotec schikt in geschil met debiteur Robus

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft een schikking getroffen in een geschil met debiteur Robus. Dit maakte de onderneming uit Deventer vrijdagochtend bekend. Robus is de houder van een tweetal eeuwigdurende obligaties, die RoodMicrotec in respectievelijk 2010 en 2012 heeft uitgegeven. De schikking betreft de perpetual die het bedrijf uitgaf in 2012 ter waarde van 500.000 euro. RoodMicrotec heeft afgesproken 400.000 euro te betalen aan Robus, zonder rentevergoeding. Rood zal in twee tranches betalen. Op 28 februari zal er 200.000 euro betaald worden en op 30 juni het resterende bedrag. Er is nog geen overeenkomst bereikt in het geschil met Robus over een andere perpetual van krap 2 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

