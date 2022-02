Besi voorziet weer groei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het vierde kwartaal de omzet conform verwachting zien dalen en rekent voor het lopende eerste kwartaal op groei. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de toeleverancier van de halfgeleiderindustrie uit Duiven. Topman Richard Blickman sprak in een toelichting van sterke jaarresultaten. "Veel sectoranalisten verwachten dat de huidige opwaartse trend aanhoudt in 2022. En ook wij zijn positief gestemd op basis van onze orderinstroom en orderportefeuille op het jaareinde van 327 miljoen euro", voegde de topman toe. Veel chipfabrikanten uit het topsegment hebben hun investeringen recent opgevoerd, aldus Blickman. Besi behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 171,7 miljoen euro, een afname op kwartaalbasis van 17,6 procent, en haalde daarnaast voor 202,6 miljoen euro aan orders binnen. Dat is een afname met ruim 3 procent, maar wel meer dan Besi in december had voorzien. Toen ging het bedrijf uit Duiven uit van 180 tot 190 miljoen euro aan orders. Besi rekende op een omzetdaling van 15 tot 20 procent. Dat was aanvankelijk minder, maar door hevige regenval in Maleisië werd de assemblage van circa 60 zogenoemde die attach-systemen met een waarde van circa 25 miljoen euro stilgelegd. Deze systemen hadden in het vierde kwartaal van dit jaar verscheept moeten worden naar klanten. De regenval heeft ook een "minimale" impact op de plannen om meer hybride bondingsystemen te produceren in de eerste helft van 2022, zei Besi. De brutomarge bedroeg afgelopen kwartaal 56,7 procent. Dat was een kwartaal eerder 3,7 procentpunt meer. De operationele kosten kwamen uit op ruim 30 miljoen euro, min of meer gelijk aan een kwartaal eerder. De nettowinst bedroeg afgelopen kwartaal 67,1 miljoen euro en dit leverde een winst per aandeel op van 0,86 euro. Aan het einde van het kwartaal had Besi nog 370,4 miljoen euro in kas, een plus van 28,7 procent op kwartaalbasis. Besi keert een dividend uit van 3,33 euro per aandeel. Dat is krap 96 procent meer dan een jaar eerder. Besi keert daarmee 92 procent van de winst uit. Vierde kwartaal Voor het lopende eerste kwartaal rekent Besi op een omzetgroei van 15 procent op kwartaalbasis. Wel merkte Besi op dat problemen in de aanvoerketen voor problemen zorgen. Besi rekent op een brutomarge van 59 tot 61 procent. Bron: ABM Financial News

