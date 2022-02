Degroof Petercam verlaagt koersdoel Vopak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor Vopak verlaagd van 52,00 naar 45,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. Uit de resultaten van Vopak over het vierde kwartaal bleek dat de onderneming de kosten goed in de hand heeft. De investeringen renderen echter nog niet optimaal, vindt analist Luuk van Beek. Niettemin vindt Degroof het positief dat Vopak, na een moeilijk begin van het jaar, aangeeft dat er herstel is bij de chemische tak en ook de brandstofdistributie aantrekt. Degroof verwacht dan ook dat de winstgevendheid in de loop van het jaar zal verbeteren. De impact van de omikronvariant aan het begin van het jaar bracht Degroof er wel toe de taxaties licht te verlagen. Het aandeel Vopak noteerde woensdag op een groen Damrak 3,8 procent lager op 30,29 euro. Bron: ABM Financial News

