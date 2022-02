Philip Morris maakt nog meer Marlboro-sigaretten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft in het vierde kwartaal ruimschoots voldaan aan de marktverwachtingen, met een stijgende omzet en winst, dankzij een sterke volumegroei bij het Marlboro-merk. De tabaksreus leverde 62,6 miljard Marlboro-sigaretten af, wat 9 procent meer was dan een jaar eerder. De totale sigarettenproductie van Philip Morris groeide minder hard, met 2,4 procent tot 158,4 miljard sigaretten. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van 2023 weer elektronische sigaretten in de VS te gaan leveren, nadat de verkoop daarvan werd stilgelegd na zorgen over mogelijke levensbedreigende effecten van dit alternatief voor de traditionele sigaret. De omzet van Philip Morris steeg met 9 procent tot 8,1 miljard dollar, waar analisten gemiddeld op 7,8 miljard dollar hadden gerekend. De aangepaste winst per aandeel was 1,35 dollar, iets meer dan de 1,33 dollar van de analistenconsensus van FactSet. Philip Morris verhoogt het dividend met 4,2 procent naar 5,00 dollar per aandeel. Voor 2022 rekent Philip Morris op een aangepaste winst van 6,57 tot 6,75 dollar per aandeel, wat ook ruim hoger is dan de consensusverwachting van 6,35 dollar. Bron: ABM Financial News

