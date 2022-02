Harley-Davidson presteert veel beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Harley-Davidson heeft in het vierde kwartaal aanzienlijk beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse fabrikant. "Harley-Davidson heeft het jaar sterk afgesloten", zei CEO Jochen Zeitz in een toelichting. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 40 procent van 725 miljoen tot 1 miljard dollar. De fabrikant boekte een winst van 22 miljoen dollar, na een verlies van 96 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg 0,14 dollar, tegenover een verlies van 0,63 dollar een jaar eerder. De aangepaste winst kwam uit op 0,15 dollar, tegenover een verlies van 0,46 dollar vorig jaar. Analisten hadden op een verlies van 0,34 dollar per aandeel gerekend, op een omzet van 669 miljoen dollar. De jaaromzet bedroeg 5,3 miljard dollar, ofwel een stijging van 32 procent. De nettowinst ging van 1 miljoen naar 650 miljoen dollar. Outlook Voor 2022 rekent Harley op een omzetgroei van 5 tot 10 procent. De operationele marge zal tussen de 11 en 12 procent uitkomen, terwijl de operationele winst met 20 tot 25 procent daalt. In 2021 lag de marge op 9,0 procent. De fabrikant rekent erop dat de verstoringen in de aanvoerketen in de tweede helft van het jaar verbeteren. Harley verwacht dit jaar 190 tot 220 miljoen dollar te investeren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.