ECB handhaaft rente

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft de belangrijkste rentestanden gehandhaafd, ondanks dat de inflatie in de eurozone in januari verder is opgelopen. Dit bleek donderdag uit het rentebesluit van de ECB.

De depositorente blijft daarmee staan op 0,50 procent negatief, de beleidsrente op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent.

Bij het rentebesluit in december kwam de ECB met een tijdspad voor het afbouwen van zijn kwantitatieve verruiming. Het Pandemic Emergency Purchase Programme van 1.850 miljard euro stopt eind maart 2022, meldde de ECB destijds. Het standaard Asset Purchase Programme wordt vanaf het tweede kwartaal van 2022 ingezet ter overbrugging, "voor zolang als nodig is om het accommoderende effect van zijn beleidsrentes te versterken."

Wel merkte de ECB op dat indien nodig het PEPP-programma weer kan worden opgestart. Onder het APP zal in het tweede kwartaal netto voor 40 miljard euro per maand worden opgekocht en in het derde kwartaal voor 30 miljard euro. Daarna wordt het tempo verlaagd naar 20 miljard euro per maand "voor zolang als nodig".

De ECB gaf in december ook aan dat de opkopen naar verwachting zullen eindigen kort voordat men begint met het verhogen van de rente. In het rentebesluit donderdag zei de ECB dat het de rentes op de huidige of lagere niveaus houdt tot de inflatie langere tijd op de doelstelling van circa 2 procent uitkomt.

Om 14:30 uur wacht een toelichting van voorzitter Christine Lagarde. Een belangrijke vraag aan Lagarde wordt volgens econoom Carsten Brzeski van ING of ze het nog steeds onwaarschijnlijk acht dat de rente in 2022 wordt verhoogd.

De inflatie in de eurozone is in januari onverwacht verder opgelopen, naar 5,1 procent, waar een afzwakking tot 4,3 procent was voorzien. De kerninflatie daalde wel, van 2,6 tot 2,3 procent.

De euro/dollar noteerde kort na het rentebesluit van de ECB op 1,1278. De Duitse tienjaarsrente daalde van 0,07 naar 0,06 procent.