TIE Kinetix gaat dividend uitkeren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix wil dit jaar een begin maken met het uitkeren van dividend. Dit maakte het digitaliseringsbedrijf woensdag bekend. Het bedrijf uit Breukelen wil bij de halfjaarcijfers 0,50 euro per aandeel TIE Kinetix een interim dividend uitkeren, de opmaat voor een terugkerend dividendbeleid, waarin wordt gestreefd naar een stabiele pay out van zeker 40 procent van de nettowinst. Het eerste dividend wordt betaalbaar gesteld op 25 maart, na de aandeelhoudersvergadering. Aandeelhouders staat het vrij te kiezen voor een uitbetaling in contanten of in aandelen TIE Kinetix. TIE Kinetix merkte op dat meer dan 80 procent van de omzet terugkerend is, en noemt dat een solide grondslag voor het dividendinitiatief. TIE Kinetix gaf verder aan dat het zich geheel en al wil richten op de zogeheten SaaS-oplossingen, waar het over het eerste kwartaal een omzetstijging van 9 procent naar 2,6 miljoen euro mee behaalde op een 7 procent lager groepsomzet van 3,6 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.