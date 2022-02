Meer omzet voor Novartis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Novartis heeft over het vierde kwartaal van 2021 meer omzet en een hoger nettoresultaat geboekt. Dit maakte de Zwitserse farmaceut woensdag bekend. De omzet tegen constante valuta steeg met 6 procent naar 13.229 miljoen dollar, door hogere volumes, bij een onderliggend operationeel kernresultaat dat 12 procent opliep naar 3.819 miljoen dollar. De onderliggende nettowinst steeg 6 procent naar 3.135 miljoen dollar. Sandoz Deze tak is nog altijd onderwerp van een strategische heroriëntering, waarvoor Novartis op zijn laatst eind dit jaar een update verwacht te geven. Over het vierde kwartaal was de divisie goed voor een omzet van 2,5 miljard dollar, een stijging met 2 procent tegen constante valuta. Outlook Novartis verwacht voor Sandoz dit jaar een omzet die grofweg overeenkomt met de omzet over 2021 en een operationeel resultaat dat stijgt met circa 1 tot 5 procent. Voor Innovative Medicines stijgt de omzet naar verwachting met circa 5 procent, het kernresultaat met 5 tot 9 procent. Voor de gehele groep wordt een omzetgroei verwacht van circa 5 procent. Het kernresultaat zal naar verwachting eveneens met circa 5 procent oplopen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.