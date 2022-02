Alphabet verrast met sterke resultaten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alphabet heeft in het afgelopen kwartaal fiks meer omzet geboekt en de winst harder zien stijgen dan verwacht. Dat bleek dinsdag uit de laatste kwartaalcijfers van het moederbedrijf van Google. De omzet van Alphabet steeg in het vierde kwartaal met 32 procent, van 56,9 miljard naar 75,3 miljard dollar. In het vierde kwartaal van 2020 steeg de omzet met 23 procent op jaarbasis. Vooral de omzet van de divisie met de bekende zoekmachine steeg sterk, van 31,9 miljard naar 43,3 miljard dollar. Maar ook de andere activiteiten, zoals YouTube ads, Google Network, en Google Cloud lieten sterke groei zien. De nettowinst bedroeg 20,6 miljard dollar, tegen 15,2 miljard een jaar eerder. De winst per aandeel Alphabet steeg van 22,30 dollar naar 30,69 dollar. Dat is ruim hoger dan de bijna 28 dollar waar analisten vooraf op hadden gerekend. In heel 2021 behaalde Alphabet een omzet van 257,6 miljard dollar, 41 procent meer dan in 2020. De nettowinst verdubbelde bijna van 40,3 miljard naar 76,0 miljard dollar. Splitsing Alphabet kondigde dinsdag ook een aandelensplitsing aan. Voor elk aandeel Alphabet krijgen aandeelhouders 20 nieuwe exemplaren. De splitsing moet nog goedgekeurd worden door de aandeelhouders en bij groen licht zal de operatie in juli plaatsvinden. Het aandeel Alphabet noteerde in de elektronische handel nabeurs ruim 6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

