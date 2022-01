ING verhoogt koersdoel Ordina Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) ING verhoogt het koersdoel voor Ordina verhoogd van 4,80 naar 5,70 euro en handhaaft het koopadvies. De analisten denken dat Ordina goed bestand is tegen inflatiedruk, door de balans tussen tariefsverhogingen en loonstijgingen. De omzetgroei is in het vierde kwartaal versneld, denkt ING, met een verdere verbetering van de mix en daardoor van de marge. De sterke balans biedt ruimte om aanzienlijk wat kapitaal terug te geven aan aandeelhouders. Dit laatste zal waarschijnlijk het belangrijkste agendapunt zijn bij de jaarcijfers. ING denkt ook dat het doel voor de marge in 2026 aan de voorzichtige kant is gesteld. Deze factoren én de lage waardering maken Ordina een favoriete smallcap voor ING. Bron: ABM Financial News

