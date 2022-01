Bryan Garnier zet Galapagos weer op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bryan Garnier heeft het advies voor Galapagos verhoogd van Verkopen naar Kopen, maar stelde het koersdoel licht omlaag bij van 71,00 naar 65,00 euro. De nieuwe CEO brengt de juiste combinatie van biotech en Big Pharma binnen bij Galapagos. Ook was Paul Stoffels in de beginjaren betrokken bij Galapagos, merkte analist Dylan van Haaften op. "Met de benoeming van een CEO is Galapagos op koers met zijn transformatie", meent Van Haaften. De analist merkte op dat Gilead nauw betrokken was bij de benoeming van Stoffels. Nu is het de zoektocht naar een nieuwe medisch directeur die Galapagos moet afronden. Piet Wigerinck vertrok vorig jaar. Het aandeel Galapagos wint vrijdag 2,9 procent op 58,94 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.