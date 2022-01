Beursblik: solide prestatie Signify Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het vierde kwartaal van 2021 solide gepresteerd, maar er is nog wel sprake van een uitdagend klimaat. Dit stelde analist Frank Claassen vrijdag. "Gezien het uitdagende klimaat van kosteninflatie op de grondstofmarkt, tekorten aan componenten en logistieke problemen, heeft Signify solide gepresteerd", aldus Claassen. "Zowel in het vierde kwartaal als in heel 2021." De analist zag de tekorten aan componenten wel wat afnemen in het afgelopen kwartaal ten opzichte van eerdere kwartalen. Daardoor kon Signify wat achtergestelde orders in de divisie Digital Solutions alsnog verwerken. "Dit gaf duidelijk steun aan de groei en marges." De outlook voor 2022 oogt wat beter dan verwacht op het vlak van een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent, waar Degroof mikte op 2 procent. Signify hoopt mogelijk via prijsverhogingen de hogere grondstofkosten te kunnen doorberekenen. Signify mikt verder op een stijging van de marge met 50 basispunten tot 12,1 procent. Degroof en ook de consensus is hier wat terughoudender over met een verbetering van 40 basispunten tot 12,0 procent. Al met al verwacht Degroof geen grote aanpassingen te hoeven doen aan de taxaties. "Mogelijk een licht opwaartse bijstelling op basis van de hogere voorziene omzetgroei." Degroof Petercam heeft een Houden advies op Signify met een koersdoel van 44,00 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend met maar liefst 10,6 procent tot 45,59 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.