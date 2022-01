Mastercard voldoet aan verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Mastercard heeft de verwachtingen licht overtroffen afgelopen kwartaal, dankzij aanhoudend sterke consumentenbestedingen. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse creditcardmaatschappij. De internationale bestedingen stegen tot boven het niveau van voor de coronacrisis. De nettowinst steeg van 1,8 miljard naar 2,4 miljard dollar. De aangepaste winst ging van 1,64 naar 2,35 dollar per aandeel. Dat was iets meer dan de 2,21 dollar die analisten gemiddeld voorzagen. De inkomsten van het betaalbedrijf stegen van 4,1 miljard naar 5,22 miljard dollar. Analisten rekenden op 5,2 miljard dollar. Het betaalvolume in dollars groeide met 23 procent op jaarbasis. Het internationale betaalverkeer groeide zelfs met 53 procent en kwam daarmee weer boven het niveau van voor de pandemie uit. In de eerste drie weken van januari was de groei hier 47 procent. Het aandeel lijkt donderdag 1 procent lager te starten. American Express, een rivaal, had eerder een optimistisch rapport en verhoogde zijn groeidoelen voor de lange termijn. Bron: ABM Financial News

