ASMI en Besi blijven favoriet Bank of America

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International en BE Semiconductor Industries blijven samen met STMicroelectronics de favoriete aandelen van Bank of America. Dit bevestigde de bank donderdagmiddag. Vanwege de scherpe koerscorrectie dit jaar, vermoedelijk veroorzaakt door de oplopende rente en zorgen over de halfgeleidercyclus, herzag Bank of America de taxaties. De meeste Europese chipaandelen noteren inmiddels rond hun vijfjarige mediaan, ondanks hogere marges en dito beloningen voor hun aandeelhouders. Beleggers lijken inmiddels een scherpere groeivertraging van de winsten te verwachten en denken dat andere sectoren aantrekkelijker zijn. Toch blijven de vooruitzichten voor 2022 en daarna goed, betogen de analisten van Bank of America. En dit wordt ondersteund door positieve commentaren van de bedrijven, onder meer over de sterke vraag en de investeringen. Bank of America heeft koopadviezen op ASMI en Besi met koersdoelen van 595,00 en 160,00 euro. Maar ook ASML oogt volgens de bank interessant na de recente koersdaling. Voor ASML is het koersdoel 846,00 euro. Bron: ABM Financial News

