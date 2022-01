Beursblik: Barclays stelt koersdoelen Benelux-banken bij Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft de koersdoelen voor de aandelen ABN AMRO, ING en KBC bijgesteld in aanloop naar de komende kwartaalcijfers, op basis van hogere verwachte aandeleninkopen bij de twee Nederlandse banken en inflatie van kosten bij KBC. Het koersdoel van ABN AMRO gaat van 16,40 naar 17,20 euro, dat van ING van 10,40 naar 10,70 euro en dat van KBC van 67,70 naar 66,40. De adviezen blijven Overwogen voor ABN AMRO, Onderwogen voor ING en Neutraal voor KBC. Analist Omar Fall wijst erop dat ABN AMRO zoals bekend gevoelig is voor hogere rentes. Een hogere rentestand van 100 basispunten verhoogt het koersdoelpotentieel met 28 procent na drie jaar, schat Barclays. Daarbij komt dat ABN AMRO minder risico's loopt op oplopende kosten. Op dit moment werkt een enorm percentage van 25 procent van het personeel aan de naleving van antiwitwas-regels. Dit kan normaliseren en de kosten zullen daardoor aanzienlijk gaan dalen. Daarnaast zijn de inkrimping van de zakenbank en het sluiten van buitenlandse dochterbedrijven een relatief zekere bron van kostenbesparingen, meent Fall. En ten derde is er een bonusbeperking voor de Nederlandse bank, die in staatshanden is, en een nieuwe cao met vlakke lonen voor de komende zes maanden, zodat de loonkosten op korte termijn niet stijgen. Voor ING geldt dat in België de loonindexatie de kosten verhoogt, evenals bij KBC, waar dan wel hogere fees tegenover staan, maar dat compenseert slechts ten dele. Bron: ABM Financial News

