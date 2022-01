Aandeelhouders Avantium akkoord met bouw FDCA-fabriek Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Avantium zijn akkoord gegaan met de plannen van het bedrijf om een zogenaamde vlaggenschipfabriek te bouwen voor furaandicarbonzuur, of FDCA, de voornaamste grondstof voor plastic flesjes van plantaardig en recyclebaar plastic. Avantium mag warrants uitgeven aan een consortium van banken voor een financiering van 90 miljoen euro en tot 45 miljoen euro aan vers kapitaal ophalen met nieuwe aandelen. Als het geld is geregeld, vermoedelijk dit kwartaal nog, kan de bouw van de fabriek in de provincie Groningen starten. Eind 2023 moet die voltooid zijn en in 2024 gaan draaien. "Wij zijn ervan overtuigd dat deze schaalbare productiecapaciteit waarde zal creëren", zei Edwin Moses, voorzitter van de raad van commissarissen. Hij rekent erop dat producten van FDCA een positief effect zullen hebben op de leefomgeving, en profijtelijk voor de stakeholders. Van de 57 procent van het kapitaal dat meestemde, was de overweldigende meerderheid voor het plan. Eerder meldde Avantium al dat het een belangrijke mijlpaal is voor de verdere ontwikkeling en commercialisering van de duurzame kunststof PEF, waarvan FDCA de belangrijkste bouwsteen voor is. Volgens Avantium heeft PEF een potentiële totale eindmarkt van 200 miljard dollar per jaar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.