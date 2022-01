Aandelen Nvidia onderuit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen Nvidia staan dinsdag in de voorbeurshandel in de VS stevig onder druk, nadat persbureau Bloomberg berichtte dat het bedrijf wil afzien van de overname van chipproducent Arm voor 40 miljard dollar. Nvidia noteert inmiddels 3,8 procent lager. Volgens Bloomberg heeft Nvidia er weinig vertrouwen in dat het de benodigde goedkeuringen krijgt. Eén bron meldde ook aan het persbureau dat Softbank bezig is om Arm naar de beurs te brengen. Eind 2021 waren er al berichten dat de U.S. Federal Trade Commission de overname tracht te blokkeren. Bron: ABM Financial News

