UBS verlaagt koersdoel ArcelorMittal, handhaaft koopadvies

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verlaagd van 35,00 naar 33,00 euro, maar handhaaft wel het koopadvies. Dit bleek maandag uit een sectorrapport van de Zwitserse bank. De bank verlaagde de winstramingen voor de korte termijn voor ArcelorMittal door de opgelopen kosten. "ArcelorMittal oogt goedkoop […], maar we twijfelen of de sector de historische multiples zal halen die nodig zijn om een aandelenkoers boven de 40 euro te rechtvaardigen, gezien de hogere investeringen die nodig zijn om de CO2-uitstoot terug te brengen", aldus de analisten. Het aandeel ArcelorMittal daalt maandag 4,4 procent naar 27,57 euro. Bron: ABM Financial News

