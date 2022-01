ING halveert koersdoel Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Air France-KLM gehalveerd van 8,00 naar 4,00 euro en handhaaft het Houden advies. Na de coronacrisis, die bijna de hele luchtvaartindustrie nekte, ziet de toekomst er volgens ING goed uit voor Air France-KLM, met een herstel van de vraag, hoewel dit niet in alle segmenten het geval is. De kosten zijn sterk verlaagd en de rendementen zullen de komende jaren waarschijnlijk prima zijn, denken de analisten. Daar staat tegenover dat het eigen vermogen nog negatief is en de nettoschuld meer dan 8 miljard euro bedraagt, zodat ING toch voorzichtig blijft. Het repareren van de balans is nog niet klaar. Kapitaal ophalen vergt veel tijd. Hierdoor is er volgens de bank voorlopig weinig koerspotentie, ondanks de forse korting ten opzichte van sectorgenoten. Het aandeel Air France-KLM daalt maandag 2,2 procent naar 3,92 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.