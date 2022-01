ECB: monetaire koerswijziging niet uitstellen om financiële stabiliteit

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank moet monetair beleid niet gebruiken om de risico's voor de financiële stabiliteit te beheersen. Dat betoogden centrale bankiers tijdens de laatste monetaire beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank.



Het was de eerste keer dat her verband tussen monetair beleid en financiëel beleid structureel werd besproken, stellen de notulen van de vergadering van 15 en 16 december.



Monetair beleid is niet geschikt om risico's voor de financiële stabiliteit te beheersen, omdat die zich vaak voordoen in specifieke markten in specifieke landen, stelden de haviken in de discussie.



De duiven brachten daartegen in dat het bestaande macroprudentiële beleid, om de financiële stabiliteit te versterken, niet goed werkt, en dat dat een goede reden was om in het monetaire beleid rekening te houden met financiële stabiliteit.



Door de monetaire steun onder de markten vandaan te trekken, loopt de centrale bank het risico dat dit leidt tot een "wanordelijke marktreactie", oftewel een beurscrash. Na zo'n crash zouden monetaire instrumenten, zoals het opkopen van staatsleningen om de rente laag houden, minder goed werken.



Dit zou echter geen reden zijn om het monetaire beleid niet aan te passen, als dat nodig werd geacht om de primaire doelstelling van prijsstabiliteit te bereiken, was de conclusie van de discussie.



In algemene zin was men van mening dat ruim monetair beleid de portemonnees van bedrijven en financiële instellingen ondersteunt en het risico van fragmentatie van markten beperkt.



In de analyse van de marktsituatie medio december, concludeerde de ECB dat er "uitzonderlijke vraag naar veilige beleggingen was, omdat de onzekerheid over het monetaire beleid was toegenomen."



Het obligatie-opkoopbeleid van de centrale bank van de afgelopen jaren dient ertoe om veilige beleggingen laag te laten renderen, zodat beleggers op zoek zouden gaan naar risico en rendement en zo de economie zouden steunen.

