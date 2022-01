Beursblik: Bank of America negatiever over WDP en Eurocommercial Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft woensdag de koersdoelen voor WDP en Eurocommercial Properties neerwaarts bijgesteld. Voor WDP ging het koersdoel van 45,00 naar 43,00 euro, met handhaving van het koopadvies, terwijl dat voor Eurocommercial van 14,00 naar 13,00 euro ging met handhaving van het Underperform advies. Volgens analisten van de bank is het tijd om terughoudender te worden over vastgoedfondsen. Hogere rentes en grotere credit spreads betekenen het einde van tien jaar ondersteuning door een ruim monetair beleid. Desondanks kan de koers van sommige vastgoedfondsen verder oplopen, denkt de bank, maar wel in een lager tempo dan in de afgelopen tijd. Steun komt volgens Bank of America van inflatie en veel liquiditeit in de markt. Het aandeel WDP koerste woensdagmiddag 2 procent hoger op 38,78 euro, terwijl Eurocommercial een fractie inleverde op 20,60 euro. Bron: ABM Financial News

