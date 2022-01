Morgan Stanley ziet winst stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft in het vierde kwartaal meer winst geboekt, terwijl ook de inkomsten licht stegen, maar wel iets achterbleven bij de verwachtingen. Dat bleek woensdag uit de resultaten van de Amerikaanse zakenbank. De winst per aandeel bedroeg 2,01 dollar, tegen 1,81 dollar een jaar eerder. De consensusverwachting van analisten van 1,94 dollar per aandeel, werd daarmee overtroffen, aldus FactSet. De inkomsten stegen van 13,6 miljard naar ruim 14,5 miljard dollar. Hier hadden analisten een iets hoger cijfer van 14,6 miljard dollar voorzien. Bij de aandelen-tak van de zakenbank stegen de inkomsten met 13 procent, terwijl bij het onderdeel dat bedrijfsobligaties plaatst de inkomsten juist met 31 procent daalden. De netto rentebaten vielen tegen. Deze stegen van 1,21 miljard naar 1,41 miljard dollar. Analisten hadden een ruim hoger bedrag van 1,87 miljard dollar verwacht. CEO James Gorman sprak van een uitstekend jaar met 60 miljard dollar aan inkomsten en een nettowinst van 15 miljard dollar. Dat is 4 miljard dollar meer winst dan in 2020. Het aandeel staat in de handel bijna een procent hoger in reactie op de cijfers, nadat de bank dinsdag 5 procent minder waard werd onder invloed van de brede rentevrees op Wall Street. Bron: ABM Financial News

