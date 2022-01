OCI-joint venture Fertiglobe in zee met Masdar en Engie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De joint venture van OCI Fertiglobe heeft een strategische samenwerking gesloten met Masdar en Engie. Dit maakte OCI woensdag bekend. Deze combinatie gaat de mogelijkheden onderzoeken voor de bouw van een faciliteit voor de productie van waterstof in de Verenigde Arabische Emiraten. Deze fabriek moet een capaciteit krijgen van 200 megawatt ter ondersteuning van de productie van groene ammoniak. Fertiglobe is een samenwerking van OCI met Abu Dhabi National Oil Company. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.