ASML en Adyen leiden AEX hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het woensdag rustig aan, met een koerswinst van 0,4 procent.

De ogen waren vanochtend gericht op ASML, dat met een kwartaalupdate kwam. Inmiddels noteert de Amsterdamse zwaargewicht ruim een procent hoger.

Vanmiddag in de VS staan de resultaten van Bank of America, Morgan Stanley en Procter & Gamble op de rol.

Verder let de markt op de rente. In de VS is de tienjaarsrente opgelopen tot 1,888 procent. De Duitse Bund noteert inmiddels boven nul.

"De stijgende rente duwt aandelen lager", aldus CIO Mark Haefele van UBS. Hij denkt dat de Amerikaanse tienjaarsrente in juni rond de 2 procent zal liggen, en in december op 2,1 procent. "We voorzien geen scherpere stijging."

De euro/dollar handelde op 1,1337 en olie werd nog eens een procent duurder. Het IEA denkt dat de vraag naar olie dit jaar met 3,3 miljoen vaten per dag stijgt, een opwaartse bijstelling met 200.000 vaten.

Stijgers en dalers

In de AEX gaat Adyen aan kop, na een lagere opening en een koersdoelverlaging door UBS. Adyen wint 2,3 procent.

ASML stijgt 1,5 procent. Analisten reageerden goed op de cijfers en outlook van ASML. "Het goede nieuws is de outlook voor 2022, waarbij ASML mikt op een omzetgroei van 20 procent", reageerde zakenbank Kempen. Degroof Petercam noemde de outlook van de fabrikant van chipmachines "geruststellend".

UMG levert 2,3 procent in. Alleen NN doet het met een koersverlies van 2,4 procent nog slechter. Volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group haalde Citi NN Group van de kooplijst.

In de Midkap ging JDE Peet's 1,6 procent hoger. Aalberts won 2,0 procent na een vers koopadvies van Jefferies met een koersdoel van 72,00 euro.

Alfen daarentegen profiteerde niet van een koopaanbeveling van ABN AMRO en daalde 0,9 procent.

De grootste verliezen kwamen voor rekening van Air France-KLM en AMG met dalingen van 1,9 en 3,1 procent. Ook Galapagos daalde 2,1 procent, ondanks groen licht in het VK voor filgotinib voor de behandeling van colitis ulcerosa.

Bij de smallcaps ging Nedap een procent hoger. Kendrion en Pharming daalden ruim 3 procent en Vivoryon zelfs 4 procent.

Het lokaal genoteerde Ebusco verloor 3,1 procent.