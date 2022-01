IEA positiever over vraag naar olie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De mondiale vraag naar olie overtreft dit jaar het niveau van voor de coronacrisis. Dit blijkt woensdag uit verwachtingen in het maandapport van het Internationaal Energieagenschap. Het IEA denkt dat de vraag naar olie dit jaar met 3,3 miljoen vaten per dag stijgt, een opwaartse bijstelling met 200.000 vaten. En ook voor 2021 verhoogde IEA zijn raming met 200.000 vaten, tot een groei van 5,5 miljoen vaten per dag. IEA merkte op dat het aantal coronabesmettingen met de nieuwe omikron-variant hard oploopt, maar dat overheden minder strenge maatregelen nemen dan tijdens eerdere besmettingsgolven. Daarom zal de impact op de vraag naar olie ook meevallen. Bron: ABM Financial News

