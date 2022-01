Overname Distell door Heineken kan leiden tot kapitaalverhoging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Distell is van plan om aandelen Capevin uit te geven aan eigen aandeelhouders, waarna Heineken deze aandelen weer van de aandeelhouders zal kopen als zij daarmee akkoord gaan. Dit bleek uit een prospectus dat Distell uitgaf. Er zal een nieuw bedrijf opgericht worden dat alle aandelen Distell zal kopen van aandeelhouders in ruil voor contanten of aandelen in het nieuwe bedrijf of een combinatie daarvan. Vervolgens moet de notering van Distell in Zuid-Afrika op 20 juli worden opgeschort voor een periode van 29 dagen. Wanneer de aandelen Distell zijn overgedragen aan Heineken zal Distell van de beurs worden gehaald. Heineken deed in november afgelopen jaar een bod op Distell, dat de over te nemen activiteiten waardeert op 2,2 miljard euro. Bron: ABM Financial News

